Bestätigt: Schalke 04 holt Eurofighter Youri Mulder in den Aufsichtsrat

Youri Mulder tritt wieder eine Aufgabe beim FC Schalke 04 an. Der Revierklub beruft den Ex-Profi und früheren Co-Trainer in den Aufsichtsrat. Dies hatten zunächst Reviersport und Sky-Reporter Dirk große Schlarmann berichtet. Wie S04 am Mittwochmorgen bestätigte, wurde Mulder als neues Mitglied des Gremiums bei einer turnusmäßigen Sitzung begrüßt und direkt in den Sportausschuss gewählt. Dirk Metz gehört indes nicht mehr mit zum Aufsichtsrat des Bundesliga-Absteigers.

"Ich freue mich sehr, dass sich Youri Mulder nach einigen Gesprächen bereit erklärt hat, als neues Mitglied im Gremium wieder Verantwortung für den FC Schalke 04 zu übernehmen – wenn auch auf einem anderen Spielfeld als zuvor. Mit dem ehemaligen Aktiven, Trainer und Sportkommentator haben wir auch nach dem Ausscheiden von Huub Stevens einen höchst kompetenten Ansprechpartner mit fußballerischem Sachverstand", wird Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Jens Buchta in einer offiziellen Mitteilung zitiert: "So werden wir das Zusammenspiel von sportlicher, wirtschaftlicher und unternehmerischer Expertise zum Wohle des Vereins weiter stärken."