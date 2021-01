Bestätigt: St. Pauli löst Verträge mit Himmelmann und Taschtschy vorzeitig auf

Der FC St. Pauli und sein bisheriger Stammkeeper Robin Himmelmann gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Hamburger Zweitligist am Mittwoch mitteilte, haben sich beide Seiten einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. „Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, halten sie aber in der aktuellen Situation für erforderlich, und sie ist aus rein sportlichen Gründen gefallen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann. Himmelmanns Vertrag wäre zum Ende der laufenden Saison in diesem Sommer ausgelaufen.

