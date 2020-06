Bestätigt: UEFA schließt Türkei-Spitzenreiter Trabzonspor aus dem Europapokal aus

Der türkische Topklub Trabzonspor darf in der nächsten oder der übernächsten Saison einmal nicht am Europapokal teilnehmen, falls er sich dafür qualifizieren sollte. Das hat die Europäische Fußball-Union am Mittwoch mitgeteilt und mit diesem Ausschluss Verstöße gegen das Financial Fairplay geahndet. Die UEFA hatte die Strafe schon vor elf Monaten ausgesprochen, damals aber noch zur Bewährung ausgesetzt.