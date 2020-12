Bestätigt: UEFA sagt U17-Europameisterschaften 2021 ab - U19-Turniere sollen stattfinden

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hat die Europäische Fußball-Union nach Rücksprache mit allen 55 Mitgliedsverbänden die U17-Europameisterschaften der Frauen und Männer im kommenden Jahr abgesagt. Wie die UEFA am Freitag mitteilte, sollen die U19-Titelkämpfe hingegen durchgeführt werden. Die Qualifikationsrunde der Frauen im Miniturnierformat soll im April, die Playoffs im Juni und die Endrunde wie ursprünglich geplant im Juli/August in Belarus stattfinden. Bei den Männern ist die Qualifikationsrunde für März angesetzt, die Playoffs für Mai/Juni und die Endrunde sollen wie vorgesehen im Juli in Rumänien ausgetragen werden.

