Bestätigt: Auch Bochum-Cheftrainer Thomas Reis verpasst Gladbach-Spiel wegen Corona

Der VfL Bochum muss im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach kurzfristig ohne seinen Trainer Thomas Reis auskommen. Der 48-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Bundesligist aus dem Ruhrgebiet am Donnerstag mitteilte. In der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) wird Co-Trainer Markus Gellhaus die Mannschaft als Chef betreuen. Auch mehrere Spieler fehlen den Bochumern coronabedingt. Anzeige

"Es ist eine besondere Situation, die sich kurzfristig ergeben hat. In diesen Tagen muss man ja auf alles gefasst sein. Wir haben das Abschlusstraining absolviert. Alles andere werden wir in den nächsten Stunden koordinieren", erklärte Gellhaus am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Seine Aufgaben als Assistent werde Funny Heinemann übernehmen.