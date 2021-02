Bestätigt: VfL Bochum verlängert mit Trainer Thomas Reis – "Kann Mannschaft formen"

Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Trainer Thomas Reis verlängert. Wie der Tabellenzweite der 2. Bundesliga am Dienstagvormittag bekanntgab, wird der 47-Jährige auch weiterhin an der Castroper Straße tätig sein. Der neue Kontrakt des Erfolgscoaches läuft bis Sommer 2023, die erfolgreiche Zusammenarbeit wäre sonst am Saisonende ausgelaufen.

