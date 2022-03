Bestätigt: Vollauslastung bei Zweitliga-Topspiel zwischen Werder Bremen und Darmstadt 98 erlaubt

Zweitligist Werder Bremen darf das Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 am 19. März in einem vollen Stadion austragen. "Der Antrag der Grün-Weißen auf eine Vollauslastung wurde genehmigt. Das Heimspiel findet unter 2G-Bedingungen statt, für Kinder unter 12 Jahren gilt 3G", teilte der Nordklub am Freitag mit.

