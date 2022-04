"Beste Antwort, die du geben kannst": BVB-Matchwinner Julian Brandt will "schwierige letzte Saison vergessen"

Als sich Giovanni Reyna im Spiel beim VfB Stuttgart bereits in der ersten Spielminute verletzte und den Platz anschließend mit Tränen in den Augen verließ, wurden die Sorgenfalten beim BVB direkt größer. Nationalspieler Julian Brandt, der zunächst mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen musste, wurde früh ins kalte Wasser geschmissen - und zum Matchwinner. "Du bist dann ein bisschen unter Druck, musst schnell reinkommen. Man versucht dann mit den ersten Ballkontakten gut ins Spiel zu kommen", erklärte der 25-Jährige die Situation nach der Partie am DAZN-Mikrofon. Anzeige

Dass er dann aber so einen formidablen Einstand erlebt, hätte Brandt wohl selbst nicht gedacht. Nur sechs Minuten später erzielte er auf Vorlage von Erling Haaland den wichtigen Führungstreffer für seine Mannschaft und markierte zeitgleich das früheste Joker-Tor der Bundesliga-Geschichte. Im zweiten Durchgang sollte es noch besser werden: Der gebürtige Bremer legte mit einem wuchtigen Schuss aus etwa 18 Metern sogar noch sein zweites Tor - dieses Mal auf Vorlage von Kapitän Marco Reus - nach und avancierte damit endgültig zum Mann des Abends.

Der BVB gewann die Partie durch Brandts Saisontore Nummer sechs und sieben verdient mit 2:0. So viele Tore hat Dortmunds Nummer 19 seit seinem Wechsel aus Leverkusen im Sommer 2019 noch in keiner Saison für den BVB erzielt. "Das können gerne auch noch ein paar mehr werden", fügte Brandt an. Neues Selbstvertrauen hat er am Freitagabend auf jeden Fall getankt. "Ich hatte eine schwierige letzte Saison, die ich vergessen will und nicht gerne drüber rede. Da helfen mir natürlich zwei Tore, ganz klar", so Brandt. Seine beiden Treffer haben auch dazu beigetragen, dass sich der BVB für die deutliche 1:4-Pleite in der Vorwoche gegen RB Leipzig rehabilitieren konnte.