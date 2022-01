"Beste Kulisse der 3. Liga": TSV Havelse freut sich auf den 1. FC Magdeburg und liebt Pfiffe

Ob tatsächlich so viele Menschen in die MDCC-Arena gehen, um Havelse zu sehen? TSV-Manager Matthias Limbach hofft es. Sportlich geht Havelse verstärkt in die Partie mit dem neuen Defensivallrounder Leonardo Gubinelli (21). „Er ist spielberechtigt“, freut sich Limbach. Gubinelli, ein Name wie ein Edel-Italiener, den Havelse aus Basel kostenfrei lieh. Magdeburg verstärkte sich mal eben mit Tatsuya Ito und Moritz Kwarteng – beide spielten früher beim Hamburger SV. Die Unterschiede könnten nicht größer, die Favoritenrolle nicht klarer verteilt sein. Aber Limbach stört das nicht, auch nicht die Atmosphäre.

„Wir haben das in Saarbrücken gemerkt: Die pfeifen uns aus und die Spieler scheinen es zu lieben“, sagt der TSV-Manager. „In Osnabrück haben wir auch gegen die Kurve 0:0 gespielt. Die Atmosphäre gegen uns scheint uns zu liegen.“