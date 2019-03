Beste Saisonleistung: RB-Frauen besiegen FC Viktoria Berlin mit 2:0 

Leipzig. Alle 13 Punktspiele hatten die Frauen des FC Viktoria Berlin in der Regionalliga gewonnen, ehe RB Leipzig dem souveränen Tabellenführer im ersten Rückrunden-Heimspiel die erste Niederlage zufügte. Dank der besten Saisonleistung gewannen die Leipzigerinnen verdient mit 2:0 (2:0). Trainerin Katja Greulich war happy: „Wir haben insbesondere in der ersten Hälfte richtig gut gespielt, alles wie geplant umgesetzt und sehr viel Tempo im Umschaltspiel gehabt. Das war der verdiente Lohn für die Rückrunden-Vorbereitung. Die zwei Verletzungen trüben aber die Freude über den Sieg.“

Binnen weniger Minuten mussten in Hälfte zwei Sophia Löser (Rückenblockade) und Lucy Hüllmann (Verdacht auf Knöchelbruch) vom Platz. Die Leipzigerinnen agierten in dieser Phase passiver, denn sie mussten sich nach den beiden Auswechslungen in der Viererkette neu sortieren. Dennoch brachten sie die verdiente Führung über die Zeit.