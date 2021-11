Eines seiner besten 96-Spiele: Muroya stoppt Paderborns Torjäger Michel

Der Name vervreitet in der 2. Liga schon Angst und Schrecken. Wenn der Tor-Michel aus Paderborn kommt mit seinen bisher zwölf Treffern, dann wird es gefährlich. Wurde es aber nicht am Freitagabend, weil Sei Muroya den Torjäger stoppte, so gut es ging.

Eines der besten 96-Spiele

Der Japaner machte nach seiner langen Länderspielreise mit den Japanern eines seiner besten Spiele für 96. „Muroya war für mich der beste Mann auf dem Feld“, sagte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok. So ein Lob vom gegnerischen Trainer bekommt der Rechtsverteidiger auch nicht oft.