„Bester Leipziger Kader jemals“ – die neue Mannschaft des SC DHfK Leipzig

Leipzig. In seiner Abschiedsbotschaft hat der scheidende Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar in einem Nebensatz eine hoffnungsvolle und verpflichtende Botschaft zugleich hinterlassen: In der kommenden Saison geht der SC DHfK mit dem „besten Leipziger Kader jemals“ an den Start. Oder anders ausgedrückt: So einen starken Kader hatten die Grün-Weißen in der Bundesliga noch nie.