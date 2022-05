Bester Scorer nach Bayern-Star Lewandowski: Leipzigs Nkunku zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt

Er ist vielleicht der Garant dafür, dass RB Leipzig in dieser Saison wieder einen Champions-League-Platz in der Bundesliga erreicht hat und mit dem DFB-Pokal noch einen Titel gewinnen kann. Mittelfeld-Star Christopher Nkunku. Der Franzose erzielte in dieser Saison 20 Tore und gab 13 Vorlagen. Nur Bayern-Star Robert Lewandowski konnte mehr Scorerpunkte sammeln. Für seine starke Saison wurde Nkunku jetzt zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt. Abgestimmt haben Fans, die Vereine und Experten für Bundesliga.de.

