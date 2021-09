Bester VfB-Kader aller Zeiten: Handball-Oberligist Fallersleben ist kein typischer Aufsteiger

Los geht's in die neue Saison am Samstag, 18. September (19 Uhr) gegen den TV Stadtoldendorf. Der VfB ist heiß, in Sachen Aufstellung hat Coach Mike Knobbe die Qual der Wahl. Gibt's den überhaupt keine Probleme vorm Auftakt? "Ich muss noch zum Frisör", sagt Knobbe schmunzelnd. Man merkt: Auch die Stimmung stimmt in Fallersleben.

Die Vorbereitung

„Die Vorbereitung war schwierig, auch von der Denkweise. Wir haben im Juni damit angefangen, dass sich Bandapparat und Muskulatur wieder an die Bewegungen in der Halle gewöhnen. Im Juli haben wir mit der eigentlichen Vorbereitung angefangen. Und den Schalter dann so umzulegen, dass man jetzt wieder auf 100 geht, das war nach der ganzen Aussetzerei sehr schwer. Das zog sich auch so lange durch die ganze Vorbereitung. Aber jetzt zum Ende hin, wo man im Kopf registriert, dass jetzt wirklich was passiert, dass wirklich die Saison losgeht, ist das anders. Man hatte ja immer noch die Bedenken, dass alles wieder gestoppt wird. Mit dem Leistungsstand bin ich jetzt aber schon ganz zufrieden, ich glaube aber, dass man noch ein paar Spiele braucht, um den Wettkampfmodus richtig zu verinnerlichen und realisiert, dass jetzt wieder - und hoffentlich auch durchgängig - gespielt wird“, so Trainer Mike Knobbe.

Transfers und Kader

„Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde wir haben keinen guten Kader“, sagt Knobbe. „Ich glaube auch, dass Fallersleben noch nie einen besseren Kader zusammengestellt hat.“ Im Kader stimme nun Quantität und Qualität, mit Bert Hartfiel von Ligakonkurrent Vorsfelde und Vlatko Ranogajec von Drittligist MTV Braunschweig sind zwei richtige Kracher dabei. „Wir können nun wechseln, ohne große Leistungseinbrüche zu riskieren“, freut sich der VfB-Trainer. Sein Eindruck: „Die Stimmung ist insgesamt sehr gut in der Mannschaft und dementsprechend haben sich die Neuen auch sehr gut eingelebt.“ Die Zugänge seien topmotiviert, wollen zeigen, „dass sie zu Recht groß angekündigt worden sind - und ich glaube schon, dass sie das rechtfertigen werden“.

Der Start

„Wir haben ein leckeres Auftaktprogramm“, sagt Knobbe. Der erste Heimspielgegner Stadtoldendorf habe sich gut verstärkt. „Der TV hat einen kompletten Rückraum geholt – einer hat laut Presse schon Champions League gespielt – und einen griechischen Nationaltorwart. Wir müssen mal sehen, was da auf uns letztendlich zurollt“, sagt der Coach Dann geht es zum MTV Großenheidorn. „Das ist auch nicht die dankbarste Aufgabe.“ Unterstützt werden die Fallersleber übrigens auch „von einer Trommel-Gang“, so Knobbe, und zum Start von den VfB-Chearleadern. „Die Sharks sind wohl öfter dabei, das finde ich klasse.“ In Sachen Personal hat der Coach „die Qual der Wahl“. Nur Tim Tangermann (Urlaub) fehlt.

Das Ziel

„Ich habe zu meinen Jungs gesagt, wenn wir am Ende aus der Saison rausgehen und sagen können, dass wir in jedem Spiel 100 Prozent gegeben haben, bin ich zufrieden. Wenn alles gut läuft, werden wir oben den einen oder anderen ärgern können“, so Knobbe. Den Bonus des Neulings sieht er nicht. „Ich kann mir schwer vorstellen, dass uns irgendwer auf die leichte Schulter nimmt.“ Und er will den Bonus auch nicht. „Da müssen wir nicht drüber nachdenken. Das gebietet der Anstand, dass man sich jetzt nicht hinstellt wie eine graue Maus und sagt: ‚Wir sind der Aufsteiger und deswegen spielen wir, um die Klasse zu halten.’ Mit dem Druck müssen die Jungs und ich umgehen können.“

Die Zuschauer

Der VfB setzt zunächst auf die 2G-Regel. „Wir freuen uns riesig auf die Rückkehr. Das ist das, was unseren Sport noch eine Stufe höher setzt“, sagt Knobbe, dem auch vorm TV bei Spielen der Handball-Bundesliga die Atmosphäre fehlte. „Das hat teilweise keinen Spaß gemacht, wenn da nichts ist.“ Jetzt wird’s wieder Unterstützung vor Ort geben. „Es ist ein anderes Gefühl und trägt unter Umständen mal dazu bei, dass du ein Spiel gewinnst, was man von vornherein nicht so erwartet hätte.“