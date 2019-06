Bester Werfer der TSV Hannover-Burgdorf: Timo Kastening steht im Recken-Schaukasten

Das hatten sie sich verdient. Die Handball-Nationalspieler zogen nach dem ungefährdeten 40:25-Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Isreal noch ein bisschen um die Häuser. Bei der rund um die Uhr pulsierenden Mittelmeermetropole Tel Aviv hätte man auch schlecht einfach so ins Bett gehen können. „Wir haben jetzt keinen Baum ausgerissen“, sagt Recke Timo Kastening, „aber wenn man schon mal hier ist, will man natürlich auch noch ein bisschen was sehen und erleben.“

Am 9. März hatte er gegen die Schweiz sein Debüt gefeiert und damals zwei Tore bei vier Wurfversuchen erzielt. Auch diesmal waren ein paar Fehlwürfe dabei, aber das fiel überhaupt nicht ins Gewicht. Denn Israel war ein Gegner, der nur am Anfang ein bisschen mithalten konnte.

Immer wieder netzte Kastening ein, oft auf Vorlage von Häfner, oft im schnellen Gegenstoß. Weil Tobias Reichmann (Melsungen) kurzfristig ausfiel, durfte Kastening praktisch durchspielen. Natürlich ist er längst nicht die Nummer eins auf Rechtsaußen in Deutschland. Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) und Tim Hornke (von Lemgo nach Magdeburg) sind schließlich auch noch da. Aber Kastening (wird am 25. Juni 24 Jahre alt) entwickelt sich immer weiter. Diese Saison war er mit 173 Toren bester Recken-Werfer und fünftbester Schütze der Liga.

In der aktuellen Saison (2018/2019) spielen die Recken in Trikots mit Längsstreifen. Das Heimtrikot ist dunkelgrün-schwarz, auswärts spielen die Burgdorfer in einem grün-weißen Dress. ©

Jetzt das Ausrufezeichen für Deutschland! Am Sonntag (18 Uhr) in Nürnberg will er weiter einnetzen. Dann wartet im letzten Spiel der Gruppe 1 mit Kosovo ein noch einfacherer Gegner. Tabellenführer Deutschland kann frei aufspielen, ist längst für die EM 2020 qualifiziert. Das DHB-Team flog am Donnerstag um 14.15 Uhr von Tel Aviv nach Frankfurt, von da aus ging es mit dem Bus nach Nürnberg.

Ein Spiel noch, dann hat Kastening Sommerpause

Ein Spiel noch, dann hat Kastening Sommerpause. Am 16. Juli ist Trainingsauftakt bei den Recken. Nächste Saison spielt er auf jeden Fall noch für die Recken. Vertrag hat er sogar bis 2021. Doch wie berichtet hat die MT Melsungen Gefallen an Kastening gefunden. Die Hessen kaufen sich gerade ein Dream-Team zusammen und nehmen dabei keine Rücksicht auf bestehende Arbeitspapiere. Das Lockmittel: Geld. Melsungen kaufte schon vor Kurzem Häfner aus seinem Vertrag.