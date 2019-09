Bester Zweikämpfer der Liga: Papa Franke spielt jetzt Chef bei Hannover 96

In Darmstadt hatte es auch ein paar Wo­chen gedauert. An der Seite der Vereinsikone Aytac Sulu ordnete sich Marcel Franke (26) ein, bis er die Rolle des Abwehrchefs übernahm. In der Rückrunde führte der Leihspieler die Mannschaft sogar als Kapitän an. So weit ist es in Hannover noch nicht. Aber in der bevorstehenden Umstellung in der Abwehr soll Franke die Chefrolle übernehmen, als Innenverteidiger in der Viererkette.