"Bestie" Cristiano Ronaldo: Rekordspieler auf der Jagd nach neuen Bestwerten

Mit 36 Jahren ist Cristiano Ronaldo noch immer auf der Jagd nach neuen Rekorden. Mit sagenhaften 107 Toren in 176 Länderspielen – Ronaldo ist Portugals Rekordspieler und -torschütze – scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Stürmer von Juventus Turin die internationale Bestmarke des früheren Münchner Angreifers Ali Daei bricht: 109 Treffer erzielte der Iraner in 149 Länderspielen. Schon an diesem Mittwoch könnte es in der Puskas-Arena von Budapest gegen Frankreich (21 Uhr/Magenta TV) so weit sein. Ronaldo will mit Portugal unbedingt das erste EM-Vorrundenaus der Geschichte seines Landes abwenden. Anzeige

Nach Platinis Verdrängung holt der Portugal-Star Miro Klose ein Mit seinen beiden Toren im Auftaktspiel der Portugiesen gegen Ungarn (3:0) und dem Treffer gegen Deutschland (2:4) stehen nunmehr zwölf Treffer in EM-Endrunden in der "CR7"-Historie. In der Liste der besten EM-Torschützen aller Zeiten steht er jetzt ganz allein ganz oben und verdrängte den Franzosen Michel Platini (9) auf den zweiten Platz. "Sie haben die Bestie geweckt", titelte die portugiesische Zeitung Record nach dem Auftaktsieg der Portugiesen und präsentierte einen entschlossenen Cristiano Ronaldo auf der Titelseite des Blattes – den ersten Spieler, der bei gleich fünf EM-Endrunden eingesetzt wurde, in denen er auch jeweils traf. Im Gruppenspiel gegen Deutschland erzielte "CR7" darüber hinaus sein 19. Tor bei Welt- oder Europameisterschaften. Damit hat er die Bestmarke von Miroslav Klose egalisiert.

Deutlich nüchterner als die portugiesische Presse nahm Portugals Nationalcoach Fernando Santos die nächsten Einträge in die Geschichtsbücher seines Kapitäns nach dem EM-Auftakt zur Kenntnis. "Für mich hat das keine Bedeutung, denn für die Mannschaft sind es drei weitere Punkte und für Cristiano sind die drei Punkte sicher auch das Wichtigste", sagte Fernando Santos. Dass sein Anführer aber auch Daeis Rekord einfängt, steht für ihn außer Frage: "Wenn er es nicht schaffen sollte, wäre das sehr seltsam." Auch der Superstar der Seleção selbst übt sich – trotz aller Show, die er sonst zu betreiben weiß – am liebsten in Demut, wenn es um seine eigenen Leistungen geht: "Man muss zu leiden wissen, bis zum Ende kämpfen und stets mit aller Macht daran glauben", schrieb "CR7" nach dem Ungarn-Spiel in den Sozialen Medien. "Die Europameisterschaft ist eine Galerie, auf der nur die Besten der Besten vertreten sind und wo jeder Sieg mit aller Kraft und allem Verzicht errungen werden muss", so Ronaldo weiter.





Auch auf Vereinsebene knackt "CR7" die Bestmarken In seiner Karriere hat Cristiano Ronaldo in 19 Jahren für vier Vereine gespielt. Insgesamt 894 Spiele absolvierte der 36-Jährige für Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin. 674 Tore und 229 Vorlagen stehen dabei zu Buche. Fünf Mal gewann er die Champions League, gar sieben Mal schoss "CR7" in der Königsklasse die meisten Tore in einer Saison – Rekord! Seit 2008 liefern sich Ronaldo und Lionel Messi einen privaten Wettkampf darum, wer der beste Fußballer der Welt ist. Messi steht hier bei sechs Auszeichnungen, Ronaldo bei fünf. Der Portugiese setzt Jahr für Jahr alles daran, auch daran noch zu rütteln - auch wenn zuletzt einmal Robert Lewandowski die Nase ganz vorn hatte.