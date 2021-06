Bestleistung in Leverkusen: DSC-Hochspringer Jonas Wagner düpiert Konkurrenz

Dresden. DSC-Hochspringer Jonas Wagner hat bei den #TrueAthletes Classics in Leverkusen die nationale und internationale Konkurrenz überrascht. Der Schützling von Trainer Jörg Elbe gewann das Meeting mit neuer persönlicher Freiluftbestleistung von 2,27 m und verwies den italienischen Europameister Gianmarco Tamberi und Luis Castro (Puerto Rico/beide 2,24 m) auf die Plätze. Die deutschen Athleten Tobias Potye (4./2,24 m), Europameister Mateusz Przybylko (7./2,20 m) und Falk Wendrich (8./2,16 m) konnten dem 24-Jährigen an diesem Tag nicht das Wasser reichen. „Es war gutes Wetter und eine schöne Anlage. Ich bin bis zu den 2,24 m ohne Fehlversuch geblieben. Die neue Bestleistung stellt mich erstmal zufrieden“, sagte der deutsche Hallenmeister, der auch bei den drei Versuchen über 2,30 m nicht chancenlos war.

Auf den Olympia-Zug kann der Physikstudent, der in der Halle schon 2,28 m überquerte, trotzdem nicht mehr aufspringen, da die Norm bei stolzen 2,33 m liegt. „Schon in Osterode hat er mit 2,21 m sein Potenzial angedeutet. Wir haben das Training noch etwas umgestellt und viel an der Technik gefeilt. Wichtig sind vor allem die Erfahrungen, die er sammelt und in drei Jahren sind schon wieder Olympische Spiele“, so Jörg Elbe.