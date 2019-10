Besuch in Langenhagen: Die Recken stellen neuen Sponsor vor

Der Service am Mittwoch war einmalig im E-Center Cramer in Langenhagen. Für die Kunden, die um die Mittagszeit ihre Besorgungen machten, gab es nicht nur einen Bon an der Kasse, sondern auch ein Autogramm. Handball-Recke Evgeni Pevnov zog die Artikel vom Transportband über die Scanner und schrieb – mal auf einem Extrablatt, mal auch auf der Rechnung – auch Autogramme. Und die Besucher freuten sich über diese unvermutete Zugabe. Pevnov und Co. besuchen Filiale in Langenhagen Kreisläufer Pevnov ge­hör­te zu dem Tross des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf, der zur Besiegelung einer neuen Partnerschaft nach Langenhagen ge­kom­men war. Die genossenschaftlich organisierte Edeka-Gruppe, im Raum Hannover mit 13 selbstständigen Einzelhändlern und 42 Märkten vertreten, sponsert die Recken als Team-Partner. In diesem Segment sind auch der Großraum-Verkehr Hannover (GVH), die Zeitarbeitsfirma ZAG, die Hannoversche Volksbank, Lotto Niedersachsen, das Telekommunikationsunternehmen HTP. die Me­ra­vis-Immobiliengruppe so­wie das Sporthaus Gösch aktiv.

„Wir freuen uns, dass diese Partnerschaft zustande gekommen ist“, sagte Re­cken-Geschäftsführer Eike Korsen. Und in dem E-Center hatten gleich beide Seiten ein Heimspiel. Betreiber Jürgen Cramer ist auch Ge­sell­schaf­ter der TSV Hannover-Burgdorf Handball GmbH. Die Handball-Leidenschaft der Cramers ist in­zwischen in der dritten Ge­ne­ra­tion angekommen. „Mein vierjähriger Sohn ist vom Opa schon zu Spielen mitgenommen worden, es hat ihm gefallen“, erzählte Juniorchef Sebastian Cramer beim Rundgang durch das E-Center, „Fußball mag er auch, aber ich glaube, aus ihm wird mal ein Handballer.“

TSV Hannover-Burgdorf: Das ist der Recken-Kader der Saison 2019/20 in Bildern: Die Handball-Bundesligamannschaft des TSV Hannover-Burgdorf. ©

"Nur gemeinsam sind wir stark" Sichtbar ist der neue Sponsor vor allem durch das Firmenlogo auf der Einlaufbekleidung des Handball-Bundesligisten. Zu­dem übernehmen die Edeka-Kaufleute Patenschaften für die Schulbesuche der TSV-Profis. Christian Mosler, Vertriebsleiter von Edeka Minden-Hannover, sieht Parallelen zwischen dem Einzelhändler-Verbund und der Handball-Mannschaft: „Nur gemeinsam sind wir stark“, sagte er. Als weiteres Argument für die Partnerschaft erwähnte Mosler, dass „Sport und gesunde Ernährung zusammengehören“. Diese These unterstützte Jungprofi Veit Mävers. „Ich achte sehr darauf, was ich esse“, sagte der 18-Jährige, der ein Studium der Wirtschaftswissenschaften in Hannover aufgenommen hat. Er kauft auch selbst ein, „nach Liste, sonst vergesse ich die Hälfte“. Im E-Center stand er Modell mit Recken-Kaffeepaketen, darüber freute sich ein weiterer regionaler Sponsor, die Hannoversche Kaffeemanufaktur in Limmer.

Das sind die nächsten Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Saison 2019/20 9. Spieltag: SC Magdeburg (H, Tui-Arena), Sonntag, 13. Oktober, 16 Uhr ©

Mävers bringt den Tross zum Schmunzeln Mävers brachte unfreiwillig den Tross zudem zum Schmunzeln, als er einen Apfel nicht ins Netz, sondern daneben warf. Vom Siebenmeterpunkt und aus dem Rückraum ist die Treffsicherheit des Jugendnationalspielers, der noch zwischen 1. und 2, Mannschaft pendelt, weitaus größer. Das sollen am Freitag die Potsdamer in der 3. Liga und vielleicht auch die Magdeburger am Sonntag in der Bundesliga zu spüren kommen.

