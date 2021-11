Besuch von der NADA: Doping-Kontrolle bei der Frauen-Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat am Montagabend unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Bei einer Kontrolle im Mannschaftshotel in Wolfsburg mussten insgesamt fünf Spielerinnen Urinproben abgeben, teilte der DFB mit.

Die Frauen-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag (16 Uhr/ZDF) gegen die Türkei und am Dienstag, 30. November, (19 Uhr/zdf.de) in Faro gegen Portugal die abschließenden beiden WM-Qualifikationsspiele des Jahres 2021.