Besucherandrang beim letzten Renntag in Dresden-Seidnitz

Dresden. Selbst die Gäste vom Direktorium für Vollblutzucht und Rennen in Köln staunten über den Besucherandrang beim letzten Renntag auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz. Geschäftsführer Jan Antony Vogel zeigte sich begeistert: „Dass bei dem kalten Nieselwetter so viele Turf-Fans kommen, ist toll“, meinte er. Wie in jedem Jahr lockte das Saison-Halali am Buß- und Bettag wieder knapp 8100 Zuschauer auf die Rennbahn.

Als die neun Rennen mit 99 Vollblütern vorüber waren, rieben sich die Verantwortlichen des Dresdner Rennvereins staunend die Augen, als ihr Blick auf den Umsatz fiel: Mit 206 872,84 Euro knackten die Elbestädter erstmals seit Einführung des Euro die magische 200 000-Euro-Marke. „Bei dem Wetter so ein Riesenpublikum und dann Rekordumsatz. Wirklich phantastisch“, jubelte Rennvereins-Geschäftsführer Uwe Tschirch nach dem spannenden letzten Renntag. Und Präsident Michael Becker freute sich: „Das hat erneut gezeigt, dass die Dresdner diesen Termin lieben. Wir werden natürlich in den nächsten Jahren daran festhalten“, versicherte er.

Veranstalter vermeldet Rekordzahlen

Und entgegen dem allgemeinen Trend in Deutschland können die Seidnitzer auch insgesamt wieder auf erfreuliches Wachstum verweisen. So verzeichnet der DRV einen Jahres-Umsatz von 972 761,50 Euro – immerhin fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Sichtbarer noch wird die positive Entwicklung am Umsatz pro Rennen, der um 3,16 Prozent auf insgesamt 17 065,99 Euro stieg. Dass die Bahn im Osten der Stadt einer der größten Zuschauermagneten überhaupt in Elbflorenz ist, untermauert einmal mehr die Gesamtbesucherzahl. So lockte die Rennbahn bei den sieben Renntagen 55 652 Besucher an und das ist gegenüber dem Jahr 2018 ebenfalls eine Steigerung um 2,79 Prozent.

Im Mittelpunkt des Saisonfinales stand noch mal ein mit 25 000 Euro dotiertes Listenrennen. Die 14 000 Euro Siegprämie sicherte sich wie im Vorjahr ein Vollblüter aus dem Kölner Stall von Trainer Henk Grewe. Diesmal siegte der dreijährige Hengst Say Good Buy unter Mehrfach-Champion Andrasch Starke. Der Top-Favorit ließ über die 2200 Meter nichts anbrennen, setzte sich vom Start weg an die Spitze des Feldes. Zwar kam er kurzzeitig ins Hintertreffen, sicherte aber im Schluss-Spurt souverän mit einer halben Länge Vorsprung den Erfolg vor Nikkei mit Maxim Pecheur im Sattel und dem tschechischen Gast Boomboom Kiss unter Adam Florian. Starke, der nach seiner Rückkehr aus Japan schon vor einer reichlichen Woche in Krefeld einen Gruppe-III-Rennen siegreich beendete, meinte nachher: „Ich war mir sicher, dass wir gewinnen.“

Zwei Siege verbuchte Maxim Pecheur (mit Snow und Moon A Lisa). Damit rückte er dem in der Bestenliste führenden Bauyrzhan Murzabayev noch dichter auf die Pelle. Bis Jahresende ist ein spannender Endkampf ums Championat zu erwarten. Zumindest das begehrte „Silberne Hufeisen“ ging mit 13 Erfolgen an den gebürtigen Pforzheimer. Die Trophäe der Trainer erkämpfte Lokalmatador Stefan Richter mit acht Siegen. Auch sonst schlossen die Dresdner Trainer die Saison auf der Heimbahn erfolgreich ab. Claudia Barsig feierte mit Envergure und Newton zwei Tagessiege.