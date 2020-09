Betätigt: Stürmerstar Luis Suarez wechselt vom FC Barcelona zu Atletico Madrid - Ablöse fließt

Nach sechs Jahren in Barcelona hatte der Stürmerstar keine Zukunft mehr unter dem neuen Trainer Ronald Koeman. Der Niederländer hat eine Art Neustart bei den Katalanen ausgerufen - zu dem Suarez nicht mehr gehören sollte. Am Donnerstag will sich der Spieler im Rahmen einer Pressekonferenz (12.30 Uhr) von den Fans verabschieden.

Auch ein Wechsel Suarez' zum italienischen Topklub Juventus Turin stand bis zuletzt im Raum, doch der Deal platzte. Atletico entrichtet eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro (plus mögliche Bonuszahlungen) nach Katalonien. Zuvor war darüber spekuliert worden, dass es zu einem ablösefreien Wechsel hätte kommen können. Insgesamt erzielte der uruguayische 113-malige Nationalspieler für den Klub in 283 Pflichtspielen 198 Tore, bei 109 Vorlagen. In Madrid soll er nun dafür sorgen, dass der Verein um die Meisterschaft mitspielen kann.