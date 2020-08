Beteiligung möglich: Kerber und Zverev stehen auf Teilnehmerliste der US Open

Eine Teilnahme von Angelique Kerber an den US Open ist nicht ausgeschlossen. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin steht wie Alexander Zverev auf den Entry Lists des Grand-Slam-Turniers in New York, wie die Organisatoren mitteilten. Die Veranstalter halten trotz der Coronavirus-Pandemie momentan daran fest, das Hartplatz-Turnier vom 31. August bis 13. September auszutragen.

Das vorläufige Feld der Herren wird vom serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic angeführt. Der spanische Titelverteidiger Rafael Nadal hatte seine Teilnahme am Dienstag abgesagt. Kerber hatte zuletzt gesagt, sie wolle sich eine Teilnahme lange offen lassen.

Zverev hatte am Samstag die weitere Zusammenarbeit mit dem spanischen Ex-Profi David Ferrer als Coach bekanntgegeben und seine Vorbehalte gegenüber einer Austragung der US Open erklärt. "Es ist ein bisschen verrückt, jetzt die US Open zu spielen", sagte er. "Ich würde es lieber haben, wenn die US Open nicht stattfinden würden und wir in Europa anfangen."

