Gegen Bilbao: Frankfurt-Gegner Betis Sevilla plant "erstes Spiel für die Nachhaltigkeit" der Fußball-Geschichte

Der spanische Klub Betis Sevilla organisiert nach eigenen Angaben am Sonntag „das erste Spiel für die Nachhaltigkeit“ der Fußball-Geschichte. „Für uns ist es nicht nur wichtig, zur Stärkung des Umweltbewusstseins in der Gesellschaft aufzurufen, sondern auch die Ersten zu sein, die tatsächlich auch etwas unternehmen“, wurde der zuständige Generaldirektor des Klubs, Ramón Alarcón, in der Fachzeitung AS zitiert. Es sei „wichtig, Maßnahmen zu ergreifen“, betonte Alarcón.

