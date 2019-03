Betrug mit Tickets für Spiel von RB Leipzig - Polizei ermittelt

Neuruppin. Die Polizei im Nordwesten Brandenburgs ermittelt in zwei Fällen von mutmaßlichem Internet-Betrug mit Fußball-Tickets. Dabei haben eine Frau und ein Mann aus der Prignitz für Karten mehr als 400 Euro überwiesen, die sich später als ungültig herausgestellt haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neuruppin sagte. Die Karten sollten für das Spiel von Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund und die DFB-Pokal-Partie von RB Leipzig beim FC Augsburg sein.