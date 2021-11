Bewährungsstrafe im Sexvideo-Prozess: Anwälte von Frankreich-Star Benzema kündigen Berufung an

Die Anwälte von Frankreich-Star Karim Benzema haben angekündigt, gegen das ausgesprochene Urteil Berufung einzulegen. Zuvor war französische Nationalspieler im Prozess um versuchte Erpressung mit einem Sexvideo von einem Gericht in Versailles wegen Beihilfe zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss der Stürmer von Real Madrid eine Geldbuße von 75.000 Euro zahlen, entschieden die Richter am Mittwoch. Vier mitangeklagte weitere Männer wurden wegen versuchter Erpressung zu Strafen zwischen 18 Monaten auf Bewährung und zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 33-Jährige war selber nicht zu dem Prozess erschienen, so dass das Gericht sich für seine Verurteilung auf die Aktenlage stützte.