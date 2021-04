"Bezirk ist unser Traum": Ahmet Cagli bleibt ein weiteres Jahr beim TSV Berenbostel

Die Verantwortlichen des TSV Berenbostel können hinter eine wichtige Personalie einen Haken setzen: Ahmet Cagli bleibt ein weiteres Jahr Chefcoach beim Kreisligisten. Ihm weiterhin zur Seite steht Ali Güngör als Co-Trainer. Das Gespann ist mit seiner Mission in Berenbostel noch nicht fertig: „Wir wollen die begonnene Arbeit fortsetzen. Unser Ziel ist der Aufstieg in den Bezirk“, sagt Cagli.

Gute Aussichten auf Aufstieg – bis zum Saisonabbruch

Mit dem Abbruch der Saison 2020/21 hatte Cagli – ebenso wie viele andere Trainer – schon vor dem offiziellen Beschluss des NFV am 31. März gerechnet: „Die Entscheidung war doch im Grunde unausweichlich. Eine sinnvolle Beendigung der Spielzeit erscheint angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung einfach höchst unwahrscheinlich. Auch, dass die Saison nicht gewertet wird, halte ich für die richtige Lösung. Aufsteiger per Quotientenregel zu errechnen, wäre unfair gewesen. Wir hatten beispielsweise erst sieben von 18 Spielen absolviert und gegen zwei Teams aus dem Tabellenkeller noch gar nicht gespielt.“ Das Team des TSV Berenbostel um Kapitän Marcel Baller mischte aussichtsreich mit im Vierkampf an der Spitze der Staffel 2 – aber das ist jetzt Geschichte.