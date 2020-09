Trotz Urlaubsproblematik: Nikola Butigan will SV Croatia zum Klassenerhalt führen

Die Vorfreude ist auch bei Croatia riesig, allerdings muss sich die Mannschaft eine Woche länger gedulden als die meisten Konkurrenten. Auftaktgegner wäre nämlich Niedersachsen Döhren gewesen. Doch weil sich die Döhrener aufgrund eines positiven Corona-Ergebnisses in Quarantäne befinden, startet Croatia erst am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfL Eintracht in die Saison in der Bezirksliga 6.

In dieser trifft der SV Croatia unter anderem auf Aufstiegsaspiranten wie den TSV Bemerode, Niedersachsen Döhren oder den Koldinger SV. „Das ist eine starke und mit Sicherheit eine der schwierigsten Staffeln. Wir haben erst damit gerechnet, mit vielen Lehrter Teams in eine Staffel zu kommen. Deswegen hat uns das schon überrascht“, gesteht der Coach, der in seine zweite Spielzeit bei den Kroaten geht.

Butigan vermisst die Anreize

„Wir wollen zwar was reißen, jedoch wird es für uns sehr schwierig, unter die ersten beiden Teams zu kommen und im Frühjahr in der Aufstiegsrunde zu kicken“, sagt Butigan, der allgemein eher wenig vom neuen System hält: „Die Punkte werden nicht in die Abstiegsrunde mitgenommen. Somit wird es einige Mannschaften geben, die schon nach kurzer Zeit bis Weihnachten nur noch um die goldene Ananas spielen. Vielleicht hätte man da einen anderen Ansatz wählen können, der mehr Anreize bietet.“

Im Kader hat es nur einige wenige Veränderungen gegeben. Stammkeeper Selmir Brkic hat die Kroaten verlassen, gekommen ist unter anderem Mittelfeldspieler Denis Okic vom TSV Kleinburgwedel.

Mit einem großen Problem musste sich Trainer Nikola Butigan auch in diesem Sommer wieder herumschlagen. Viele Spieler waren in der Vorbereitungszeit im Urlaub, weshalb ihm beim Training häufig nur zehn bis zwölf Spieler zur Verfügung standen. Dieser Umstand mache es schwierig, eine Mannschaft vor dem Pflichtspielstart einzuspielen. „Zum Saisonstart werden in diesem Jahr die meisten Spieler da sein. Die Frage ist nur, in welchem Fitnesszustand sie sich dann befinden“, sagt Butigan.