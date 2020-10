Bezirksliga A: Gamsen punktet im Derby, Fallersleben neuer Hillerse-Jäger

VfR Wilsche/Neubokel – MTV Gamsen 1:1 (1:1). Mit viel Engagement erarbeiteten sich die Gamsener diesen Punkt. Wilsche schaffte es seinerseits nicht, die guten Eindrücke vom 2:2 in Hillerse aus der Vorwoche zu bestätigen. „Es war leider ein Rückschritt zum Hillerse-Spiel. Wir haben es nicht geschafft, Derby-Stimmung zu erzeugen“, sagte Wilsches spielender Co-Trainer Max Samkowez, der mit seinem Team allerdings ungeschlagen bleibt.

VfR: Strübing – Wakengut, Rendchen-Huneke, Splinter, Höft – Kühn, N. Ptassek – T. Steep, Samkowez, Camehl (72. Gümüs) – Springer (66. Hoffmann).**

MTV: Schwerdtfeger – Bamba, Michel, Cordts, Outtara, Höpner, Jallow, Rezlauf, Grunau (76. Nelip), Fischer, Schur (79. Matzellus).

Tore: 0:1 (14.) Fischer, 1:1 (24.) Samkowez.

VfB Fallersleben – TSV Hehlingen 4:2 (2:0). Der VfB startete gut, ehe sich die Hehlinger so richtig sortiert hatten, traf der agile Moritz Herden schon zur Führung. „Auch in der Folgezeit hatten wir optische Vorteile, müssen aber viel früher den Sack zu machen“, haderte Fallerslebens Trainer Lars Ebeling. So kam der TSV nochmal heran, aber Marco Görge machte in der Nachspielzeit den Deckel auf den Sieg – und sorgte dafür, dass der VfB auf Rang zwei sprang.

VfB: Kloth – Palupsky, Fischer, Krebs, Koch (79. Borhani) – Ponischil, Russo, Kromann – Kritzak (90. Grubert), Herden (79. Görge), Bauer.

TSV: Friedrichs – Kumher, Kröhl, Ramacher, Pederak, Krause, Dedolf (46. Fischer), S. Mörsch (46. Müller), Brigl, Queck.

Tore: 1:0 (4.) Herden, 2:0 (35.) Kromann, 2:1 (51.) Brigl, 3:1 (72.) Bauer, 3:2 (78.) Müller, 4:2 (90.+4) Görge.