Keine Abgänge, keine Zugänge: Veränderung beim MTV Ilten nur abseits des Rasens

Der MTV, der in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag feiert, erwartet am Dienstag (19 Uhr) Arminia Hannover zur nächsten Vorbereitungspartie in der Wahrendorff-Arena.

Gegen den Oberligisten werden die Iltener mit komplettem, aber unverändertem Kader auflaufen. „Gegenüber der vorherigen Saison, in der wir beim Abbruch Rang eins belegt hatten, hat es keine personellen Abgänge, aber auch keine Zugänge gegeben. Dafür werden mit Bastian Puschmann und Torben Bank wieder zwei langzeitverletzte Spieler dabei sein“, sagt Schierholz.

Hirmke als Teammanager neu an Bord

Einen Neuzugang hat es indes doch gegeben: Bernd Hirmke, in den Achtzigerjahren als Spieler mit dem MTV in die Bezirksliga aufgestiegen, wird das Team künftig organisatorisch unterstützen. „Wir werden kontinuierlich weiterarbeiten mit der eingespielten Mannschaft, in der vieles über die Kameradschaft läuft. Unser sportliches Ziel sollte in der attraktiven Liga mit den vielen Derbys das Erreichen der Aufstiegsrunde sein“, sagt Hirmke, der als Teammanager fungieren wird.

Der frühere Kicker des TSV Höver organisiert das kleine Jubiläumsturnier, das am 31. Juli mit sechs Teams ansteht. Neben dem Geburtstagskind sind der 1. FC Germania Egestorf/Langreder II, MTV Rethmar, FSC Bolzum/Wehmingen, die TSG Ahlten und Eintracht Plaggenburg aus Ostfriesland dabei. Nach dem Vergleich mit den Arminen setzt der Bezirksligist aus Ilten sein Vorbereitungsprogramm am 17. Juli (16 Uhr) beim Landesligisten TSV Burgdorf fort.