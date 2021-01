Drittes Jahr in der Bezirksliga: SV Croatia Hannover nach gutem Start wieder im Tabellenkeller

Im Frühjahr geht es in der Abstiegsrunde wieder um alles für SV Croatia Hannover: Nach einem guten Start in die Saison kamen mit Corona auch wieder die Karten für die Kroaten. In den letzten beiden Spielen gab es gleich fünf Platzverweise. Trainer Butigan sieht den Grund dafür aber nicht in einer Bösartigkeit seiner Spieler.