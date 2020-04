So kreativ hilft Bezirksligist SC Rot-Weiß Volkmarode der Braunschweiger Tafel

Ganze 510 Euro kamen am Ende zusammen. Und die Braunschweiger Tafel kann das Geld sehr gut gebrauchen, denn auch sie trifft die Corona Krise hart. Miete, Versicherungen und weitere Ausgaben werden lediglich über Spenden finanziert. In Folge der Krise kann die momentane Ausgabe zusätzlich auch nur eingeschränkt erfolgen.

Alles begann eigentlich damit, dass die jungen Männer den Kontakt zu ihren Mannschaftskollegen vermissten. So kam es, dass sich am Ostersamstag insgesamt 15 Haushalte über einen Besuch der Vereinstruppe freuen durften. Und die Braunschweiger Tafel gleich mit, denn dieser spendeten die sportlichen Jungs am Ende die Einnahmen.

In Krisenzeiten an diejenigen denken, die es am härtesten trifft. Für die Fußballer des SC Rot-Weiß Volkmarode eine Selbstverständlichkeit, wie ihr uneigennütziges Handeln zeigt. Viele Menschen sind bereit zu helfen, doch der erste Schritt ist immer am schwersten.