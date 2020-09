Bezirkspokal: 1. FC und Hehlingen kommen unter die Räder, Tor-Spektakel in Wilsche

Doch dann kam bei allen die plötzliche Wende. Wilsches Moritz Springer drehte per Doppelpack die Partie gegen Wahrenholz, Hehlingen und der 1. FC mussten Gegentore schlucken und bekamen plötzlich überhaupt keinen Fuß mehr in die Tür. Bitter, hatte der Nachmittag doch so gut angefangen für die drei Bezirksligisten! „Ich weiß nicht, was los war. Barnstorf war uns in allen Belangen überlegen. Das Tor zum 1:0 hat uns überhaupt keine Sicherheit gegeben“, erkannte Hehlingens Co-Trainer Patrick Mörsch.

Ähnlich konsterniert schaute Mohammed Rezzoug angesichts einer deutlichen Niederlage trotz guten Starts drein: „Die Jungs haben sich zerrissen, um gegen Vorsfelde vielleicht eine Überraschung zu landen. Nach den ersten beiden Gegentoren hat aber der SSV angefangen, super Fußball zu spielen. Wir hatten angesichts unserer angespannten Personaldecke dann nichts mehr im Tank, um dagegenzuhalten.“