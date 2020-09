Bezirkspokal: Brome ist lachender Dritter, auch Isenbüttel und Hillerse in nächster Runde

Dank eines deutlichen 7:1-Erfolgs bei der FSV Adenbüttel/Rethen gewinnt Landesligist MTV Isenbüttel seine Gruppe 13 und steht in der nächsten Runde. Außerdem sicherte sich der FC Brome als lachender Dritter in Gruppe 15 das Ticket für die nächste Runde. Ebenfalls weiter ist der TSV Hillerse (Gruppe 7). Die Partien zwischen dem SSV Vorsfelde und dem 1. FC Wolfsburg sowie Barnstorf gegen Hehlingen wurden nicht ausgetragen.

TSV Hillerse – Lehndorfer TSV 3:2 (2:0). Trotz einer ersatzgeschwächten Elf legte Hillerse los wie die Feuerwehr: Nach nicht mal zehn Minuten stand es dank der Treffer von Tim Ziegler und Wahied Noorzai bereits 2:0 für die Hausherren. „Ab der 35. Minute haben wir dann aber aufgehört, Fußball zu spielen“, bemängelte TSV-Coach Charly Melaouah. So wurde es noch mal unnötig spannend: Denn mit den ersten zwei Torschüssen der Lehndorfer, gelang den Gästen gleich zweimal der Anschlusstreffer. Kurz vor Schluss lief Hillerse dann noch in einen Konter und hatte Glück, dass der Lehndorfer TSV die Chance zum Ausgleich vergab. „Am Ende des Tages haken wir das jetzt ab und fertig“, resümierte der TSV-Coach noch leicht angefressen und zugleich glücklich über das Weiterkommen.

Die Entscheidung in Gruppe 13

FSV Adenbüttel/Rethen – MTV Isenbüttel 1:7 (0:3). Isenbüttel gewinnt souverän bei der FSV Adenbüttel/Rethen und zieht in das Sechzehntel-Finale des Bezirkspokals ein. Die stark ersatzgeschwächten Hausherren machten es dem klassenhöheren MTV Isenbüttel in den ersten 20 Minuten nicht leicht. Der Treffer durch Tim Wiesner nach einem Standard war dann der Dosenöffner für die Gäste. „Dann wurden wir peu à peu immer gefährlicher“, berichtet MTV-Coach Rouven Lütke. So konnte seine Elf noch vor der Pause die Partie auf 3:0 stellen – „das Spiel ging dann so seinen Gang“, erzählt der MTV-Coach. Auch in Hälfte zwei zeigte Isenbüttels Landesliga-Offensive um Top-Torjäger Piet Amin ihr Können: Erst traf Jani Helms kurz nach Wiederanpfiff, dann legten Amin, Keil und wieder Amin nach. „Das Ergebnis darf man aus unserer Sicht jetzt auch nicht überbewerten“, meinte Lütke nach Abpfiff und spielte damit auf die gehandicapten Gastgeber an. „Trotzdem muss man auch erstmal sieben Tore machen."

Tore: 0:1 (19.) Wiesner, 0:2 (41.) Herbig (Eigentor), 0:3 (45.) Amin (Foulelfmeter), 0:4 (46.) Helms, 0:5 (48.) Amin, 0:6 (79.) Keil, 0:7 (83.) Amin, 1:7 (90.) Drosdziok.

SV Calberlah – TSV Vordorf 2:1 (0:0). In der ersten Halbzeit war es ein eher zerfahrenes Spiel – Vordorf zeigte sich gegen den klassenhöheren SV Calberlah unbequem und kam immer wieder zu Chancen. Im Hinterkopf spielte da auch das noch mögliche Weiterkommen in die nächste Runde mit. „Wir haben in der Halbzeit dann das Ergebnis aus Adenbüttel mitbekommen und wussten, dass es schwierig wird“, gab TSV-Coach Heinz-Günter Scheil zu. So wurden die Gäste aus Calberlah in der Folge stärker und nutzten die Überlegenheit zur Führung. Ein Freistoß von Dominik Scheil, der leicht abgefälscht war, machte das Spiel aber nochmals spannend. „Kompliment an meine Mannschaft, die dann noch mal eine Schippe draufgelegt hat“, lobte SVC-Coach Stefan Timpe. Der Aufwand wurde schließlich belohnt: Nach einer Umschaltsituation setzte sich Sebastian Wagner-Reyes entscheidend durch und belohnte sich und sein Team mit dem 2:1-Siegtreffer.

Tore: 1:0 (54.) Leja, 1:1 (78.) Scheil, 2:1 (87.) Wagner-Reyes.