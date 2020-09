Bezirkspokal: Isenbüttel schlägt Calberlah, Fallersleben und 1. FC Wolfsburg 2:2

MTV Isenbüttel - SV Calberlah 2:1 (1:1. Am Sonntag muss der TSV Vordorf im Kampf um den Gruppensieg nach Calberlah, Isenbüttel (bessere Tordifferenz als die punktgleichen Vordorfer) muss zum Schlusslicht FSV Adenbüttel/Rethen. Im zweiten Derby im Bezirkspokal zwischen Isenbüttel und Calberlah brachte Ömer Gökkus per Foulelfmeter sein Team auf die Siegerstraße. Calberlah begann insgesamt stärker – die Führung erzielten allerdings die Hausherren durch Abwehrmann Marian Meinecke. Kurz vor der Pause gelang den Gästen dann der verdiente Ausgleich: Nach einem Ballverlust von Isenbüttel in der Vorwärtsbewegung traf Sebastian Wagner-Reyes. „Dann war es ein enges Spiel“,so MTV-Trainer Rouven Lütke, der dank des Elfmetertreffers mit seinem Team als Sieger vom Platz ging. „Die Gegentore hätten wir vermeiden müssen. Das haben wir nicht gemacht, deshalb hat Isenbüttel verdient gewonnen“, resümierte Gästecoach Stefan Timpe.

"Sind noch im Corona-Sommerschlaf": Kreisligist TSV Ehmen will in die Spur finden

VfB Fallersleben – 1. FC Wolfsburg 2:2 (0:1). Dank einer starken Aufholjagd in den Schlussminuten sicherte sich der VfB Fallersleben ein Unentschieden. In der ersten Halbzeit dominierten allerdings klar die Gäste. „Da haben wir zu wenig Fußball gespielt“, gab VfB-Coach Lars Ebeling zu. Mit dem Schlusspfiff erzielt Fabian Bauer den Ausgleich. So resümierte der VfB-Trainer am Ende: „Das war glaube ich insgesamt ein gerechtes Unentschieden.“

Tore: 0:1 (30.) Iddrisu, 0:2 (77.) Iddrisu, 1:2 (83.) Görge, 2:2 (90.+2) Bauer.