Bezirkspokal: Spannender Modus, spannende Spiele - und Corona-Herausforderungen

Der Bezirkspokal in Gruppen: Die Vorteile in der ersten Saison unter Corona liegen auf der Hand. Viele Teams hatten die erste Runde immer schon als Vorbereitung betrachtet. Jetzt haben sie quasi ernsthafte Testspiele mit der Chance, sportlich etwas zu erreichen. Und sie können Corona-Abläufe für die Punktspiel-Saison einüben, eventuell restriktiver als nötig beginnen, um dann zu justieren.

Insbesondere wenn die Klubs keine Tribüne haben und keine Gastronomie in Platz-Nähe, kann es kompliziert werden. Beispiel: SV Reislingen/Neuhaus. Der Landesligist möchte mehr als 50 Fans zulassen und auch Getränke ausgeben. Spartenleiter Patrick Gritzka: "Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Auf jeden Fall wollen wir mehr als 50 Fans einlassen." Das heißt dann wie bei allen anderen Vereinen, die so verfahren: Jeder Zuschauer muss seine Kontaktdaten abgeben."

Und da ab Zuschauer Nummer 51 jeder sitzen muss, bittet der SV darum, Sitzgelegenheiten mitzubringen. Wer keinen Sitzplatz hat, darf nicht rein. Beim SVR tat sich das Problem auf: Der Klub würde gern am Bötzel Getränke ausgeben. Gritzka: "Laut Corona-Verordnung geht es eigentlich nur in Flaschen, laut NFV-Platzordnung sind aber Flaschen am Platz verboten. In Absprache mit dem Gesundheitsamt gehe es nun auch mit Bechern. Helfer hinter Plexi-Spuckschutz mit Mund-Nasen-Bedeckung und mit Einweg-Handschuhen füllen den Flascheninhalt in Becher. Gritzka: "Es war spannend, sich mit dem Thema zu befassen, zu merken, was alles zu bedenken ist." Aufwand, den man gerne betrieb. Es sollen mehr als 50 Zuschauer dabei sein dürfen.

Auch Calberlah bittet: Sitze mitbringen

Das ist auch die Haltung bei Landesliga-Aufsteiger SV Calberlah: Er bittet die Fans, zum Spiel am Sonntag gegen die FSV Adenbüttel/Rethen Sitzgelegenheiten mitzubringen, damit niemand abgewiesen werden muss, auch wenn die Grün-Weißen eine kleine Tribüne haben.

Eine Tribüne hat auch der SSV Vorsfelde. Eine sehr große sogar. Dort klebten viele Helfer Abstands-Markierungen auf die Plätze, auch der Vorsitzende Rüdiger Adamczyk machte mit. Er sagt: "In diesen Zeiten ist jeder gefordert und jeder hat bei uns mitgemacht. Natürlich wollen auch wir vielen Zuschauern ermöglichen, dabei zu sein." Getränke wird es am vom Platz weit entfernten, aber auf der Anlage befindlichen Klub-Heim geben - "unter Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln", so Adamczyk.

Der SSV, der in der Vorbereitung stark spielte, hat gleich ein hochinteressantes Spiel: Es kommt der enorm verstärkte Bezirksliga-Aufsteiger WSV Wendschott zum Nachbarschafts-Duell. Als Pflichtspiel gab es das schon lange nicht mehr. "Das wird sicher interessant", so SSV-Sportdirektor André Bischoff, der sich freut. "Richtiges Derby, Saisonpremiere des noch einmal hergerichteten A-Platzes, alle Besucher auf der Tribüne, die Menschen vielleicht Fußball-hungrig, dazu dieser interessante Modus. Ich bin sehr gespannt auf Spiel und Stimmung."

Landesligist MTV Isenbüttel muss zum Auftakt im Pokal zum TSV Vordorf. Für sein Heimspiel unter der Woche gegen Calberlah bastelt der MTV noch an den Feinheiten, plant aber auch, mehr als 50 Fans zuzulassen und wird darüber noch informieren.