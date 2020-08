BFC Dynamos Steinborn vor Chemie-Spiel: "Bisschen Derby ist es immer noch für mich"

Leipzig. 23 Wochen nach dem letzten Punktspiel geht es für Chemie Leipzig wieder zur Sache: 161 Tage oder fünfeinhalb Monate nach dem 2:4 gegen Altglienicke steht das erste Punktspiel der neuen Saison an. Zu Gast ist der BFC Dynamo (Samstag, 16 Uhr, aufgrund der Corona-Regeln ausverkauft), der ein neues Gesicht hat – so wie die BSG auch.

Auf die Frage, wie seine erste Elf zum Anstoß aussehen wird, lacht Trainer Miro Jagatic: „Das wüsste ich auch gern!“ Der letzte Trainingseindruck entscheidet, endlich hat er durch die gewachsene Breite im Kader die Möglichkeit, ausschließlich auf hundertprozentig fitte Spieler zu setzen. „Wir haben qualitativ zugelegt“, meint der Coach, „es kommt Konkurrenzkampf in die Mannschaft. So können wir den nächsten Schritt gehen.“ Das bedeutet eine offensivere Ausrichtung, zuletzt waren Treffer Mangelware – nur 20 in 23 Spielen. „Das Gerüst steht, ansonsten sind wir vielleicht bei der Hälfte dessen, was wir uns vorstellen“, so der ehrgeizige Trainer.