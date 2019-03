Biathlon-WM: Deutsche Mixed-Staffel holt ohne Laura Dahlmeier Silber - Gold an Norwegen

Erstes Rennen, erste Medaille! Die deutsche Biathlon-Mannschaft hat der WM im schwedischen Östersund zum Auftakt in der Mixed-Staffel Silber gewonnen . Gold ging an die Mannschaft aus Norwegen um den Star der Szene, Johannes Tignes Bö.

Biathlon-WM in Östersund: Fragen und Antworten zu Laura Dahlmeier, den TV-Zeiten und Co.

Am Freitag steht der Sprintwettbewerb der Frauen an, am Sonntag dann die Verfolgung. Um in diesen Rennen voll einsatzfähig zu sein, wollte Dahlmeier den freien Tag ohne Einsatz bei der Mixed-Staffel nutzen. Denn grundsätzlich geht die 25-Jährige mit großen Ambitionen in die WM in Östersund.