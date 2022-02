Biathlet Erik Lesser rechnet mit Olympia in Peking ab - Kritik an IOC-Boss Thomas Bach

Der deutsche Biathlet Erik Lesser hat sich erneut kritisch über die Olympischen Winterspiele in Peking geäußert, seine Teilnahme allerdings nicht bereut. "Irgendwie bereue ich es nicht, weil es mir jetzt im Nachhinein die Möglichkeit gibt, davon zu berichten, wie es dort war. Und ich kann sicherlich in 50 Jahren sagen: Leute, egal was gekommen ist, Peking war immer schlimmer", sagte Lesser in einem Interview im Deutschlandfunk.

Anzeige