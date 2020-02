Deutsche Biathlon-Männer verpassen Medaille zum Auftakt der WM - Russe Loginov siegt 

Arnd Peiffer (GER),Gestik,Enttaeuschung,Frust, enttaeuscht,frustriert,niedergeschlagen,, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,Porträt.10 km Sprint der Maenner,Herren. IBU Biathlon Weltcup 2016 in Ruhpolding,Saison 2015/16. Arnd Peiffer ger Gesture Disappointment Frustration DISAPPOINTED frustrated depressed Action shot Single Partly sliced Single subject Portrait Portrait Portrait 10 km Sprint the Men men IBU Biathlon World Cup 2016 in Ruhpolding Season 2015 16 © imago/Sven Simon