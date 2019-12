Olympia-Gold für deutsche Staffel in Aussicht - Russischer Biathlet Ustjugow im Doping-Visier

"Die Internationale Biathlon Union hat bereits im November 2018 Verfahren gegen Jewgeny Ustyugow, Svetlana Sleptsowa und zwei weitere russische Biathleten auf Grundlage der Moskauer LIMS Daten eingeleitet. Bereits damals hat die IBU eng mit der WADA und besonders mit dem WADA Intelligence and Investigation Department zusammengearbeitet", teilte der Biathlon-Weltverband am Freitag auf Anfrage mit: "Das Verfahren gegen die genannten Athleten ist beim IBU-Anti-Doping Hearing Panel noch immer anhängig und daher kann die IBU aus rechtlichen Gründen keine weiteren Angaben zu Inhalten oder Entwicklungen dieser Verfahren machen."

Biathlon-TV-Expertin: Magdalena Neuner: "Unfassbar, was da passiert"

Die Wintersport-Saison 2019/20 ist in vollem Gange. Der SPORT BUZZER präsentiert die Gesichter des deutschen Wintersports in der Galerie. ©

Russland bis 2023 suspendiert

Das WADA-Exekutivkomitee hatte am Montag die russische Anti-Doping-Agentur Rusada bis 2023 suspendiert. Athleten des Landes dürfen in diesem Zeitraum nicht unter der russischen Fahne, sondern nur als neutrale Sportler starten, wenn sie nicht in den Staatsdoping-Skandal verwickelt gewesen sind. Russland darf während der vier Jahre keine Sportgroßveranstaltungen ausrichten. Die Russen wollen gegen die WADA-Entscheidung in die Berufung gehen.