Biathletin Franziska Preuß über WM-Medaillen, deutsche Frontfrauen und Rückschläge

Franziska Preuß steht auf Platz sechs im Weltcup und ist damit die beste deutsche Biathletin in diesem Winter. An diesem Samstag ist die 26-Jährige bei der WM im slowenischen Pokljuka im Sprint gefordert (14.30 Uhr, ARD und Eurosport). Ihr Ziel: eine Medaille. Vorher spricht sie im SPORT BUZZER-Interview über Rückschläge und Erwartungen.

"In einer Sackgasse": Wie der Skiverband auf Verletzungen reagieren will - Viele Ausfälle bei WM

Sie haben viele Rückschläge hinnehmen müssen, waren verletzt oder erkrankt. Wie haben Sie es geschafft, in dieser schwierigen Zeit nie den Mut und die Motivation zu verlieren?

Das stimmt, auf einige Rückschläge hätte ich natürlich verzichten können. Aber sie waren da und ich konnte letztendlich aus jeder Situation viel lernen. Meine Familie und vertraute Personen waren auf alle Fälle sehr wichtig. Ich habe auch selbst nie den Glauben an mich verloren, ich musste nur hin und wieder an mein Potenzial erinnert werden und dann war ich schon wieder motiviert. (lacht) So habe ich schnell diese Herausforderung angenommen und versucht, diese so gut es geht zu meistern. Der mentale Energieaufwand ist enorm, das merkt man dann erst, wenn eine Saison mal planmäßig läuft.