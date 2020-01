Nächster Podest-Platz für Deutschland: Biathlet Kühn sprintet in Oberhof auf Platz drei

Oberhof. Bühne frei für frustrierte Biathlon-Herren! Die sind nämlich angesichts der erdrückenden Dominanz des Johannes Thingnes Bö (fünf Siege in sieben Rennen) der Verzweiflung nahe. Weil aber Johannes Thingnes Bö aktuell seiner hochschwangeren Frau in der norwegischen Heimat beisteht (Geburtstermin soll der 18. Januar sein) und für die Rennen in Oberhof sowie Ruhpolding abgesagt hat, hatte im Sprint gestern endlich mal ein anderer die Chance auf Sieg, Ehre und 15000 Euro Preisgeld.

Bös ewiger Widersacher Martin Fourcade griff zu. Null Fehler beim Schießen, ganz schnell auf der Strecke – das ist noch immer die Erfolgsformel im Biathlon. Fourcads französischer Landsmann Emilien Jaquelin wurde Zweiter. Erfreulich aus deutscher Sicht ging Rang drei an Johannes Kühn, der nur einmal daneben schoss, aber in der Loipe extrem schnell unterwegs war. „Natürlich bin ich sehr zufrieden. Nur ein Schießfehler ist gut, vor allem bei solch widrigen Bedingungen. Und die waren heute wirklich sehr hart.“ Das gute Resultat der DSV-Starter gestern rundeten Arnd Peiffer (Platz 7) und Philipp Horn (Platz 13) ab. Damit haben auch die beiden wie auch Kühn die WM-Norm erfüllt.

Wie im Damen-Sprint am Donnerstag waren auch gestern die Bedingungen widrig. Nebel, Regen, Wind – der übliche Oberhofer Dreiklang. Wegen der akuten Schneenot musste die Strecke verändert werden, die 3,3-Kilometer-Runde wurde gestrichen, stattdessen liefen die Athleten vier Mal die 2,5-Kilometer-Schleife. Sie mussten damit vier Mal statt wie sonst im Sprint drei Mal den gefürchteten Birxsteig hochklettern. „Die Strecke war an einigen Stellen eisig, da extrem schnell. An anderen Stellen, wo der Schnee relativ dreckig ist, war sie wieder wahnsinnig stumpf“, erzählte Arnd Peiffer.

Für ein Kuriosum sorgte Tarjei Bö. Der erfahrene Norweger (32) wollte seinen Bruder würdig vertreten, war auch Richtung Podestplatz unterwegs. Im Stehendanschlag leistetet er sich einen Schießfehler, was im Sprint eine Strafrunde zur Folge hat. Doch an der Strafrunde lief Bö vorbei, merkte seinen Fauxpas bald, kehrte auf der Strecke um und lief die Strafrunde noch. Weil er als „Geisterläufer“ offenbar niemanden behindert hat, entging er der Disqualifikation. Mit dem Ausgang des Rennens hatte er natürlich nichts mehr zu tun, er wurde am Ende 24..