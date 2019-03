Biathlon-Massenstart: Denise Herrmann fährt im Schlussspurt zu WM-Bronze

Was für ein WM-Abschluss für Denise Herrmann: Im Massenstart der Frauen lief die deutsche Biathletin zu ihrer dritten Medaille bei der Weltmeisterschaft in Östersund. Die 30-Jährige konnte mehrere Fehler im Schießen läuferisch gutmachen. Die übrigen deutschen Wintersportlerinnen um Laura Dahlmeier kamen indes nicht in die Nähe der Medaillenränge.