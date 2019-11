Saison eins nach Laura Dahlmeier: Olympiasieger Michael Greis checkt die deutschen Chancen im Biathlon

"Es wird keinen Weg zurück in den Biathlonweltcup geben“ – mit diesen Worten verdeutlichte Laura Dahlmeier im September, dass sie es ernst meint mit ihrem Karriereende . Der Rücktritt, den die Doppelolympiasiegerin schon im Frühjahr bekanntgegeben hatte , reißt eine große Lücke im deutschen Biathlon. Obwohl die 26-Jährige im Vorjahr krankheitsbedingt schon nicht mehr in Bestform war, überstrahlte sie das deutsche Team – auch das der Männer.

Am Samstag startet in Östersund die erste Saison nach Dahlmeier mit zwei Mixed-Wettkämpfen (13.10 Uhr und 15 Uhr, ARD) sowie den Männer- und Frauensprints am Sonntag (12.30 und 15.30 Uhr, ARD). Die große Frage lautet: Wer führt künftig das deutsche Biathlon an? Die Fußstapfen jedenfalls sind groß. Das weiß auch Michael Greis, der vor dem Weltcupauftakt die deutschen Athletinnen und Athleten unter die Lupe nimmt. Das ehemalige Biathlon-Ass trainiert mittlerweile das polnische Frauenteam, ist aber noch immer nah dran an der Mannschaft des Deutschen Skiverbands (DSV).