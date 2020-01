Biathlon-Weltcup in Oberhof: Denise Herrmann gelingt Befreiungsschlag

Oberhof. Denise Herrmann ist keine Frau, die die ganz großen Emotionen zeigt. Nicht an guten, nicht die an schlechten Tagen. Nach ihrem zweiten Rang im Sprintrennen zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof (guter Tag!) sagt sie lächelnd: „Das war schon ganz wichtig.“ Nun, das scheint leicht untertrieben. Dieser Podestplatz hinter der überragenden Siegerin Marte Olsbu Roiseland aus Norwegen ist nicht mehr und nicht weniger als ein echter Befreiungsschlag.

Der hat eine Vorgeschichte. Vor knapp acht Jahren, im März 2012 beendete Magdalena Neuner überraschend ihre Karriere. Umgehend wurde dem Frauen-Biathlon in Deutschland eine düstere Zukunft prophezeit. Dazu kam es nicht, weil eine gewisse Laura Dahlmeier als neuer Fixstern am Biathlon-Himmel auftauchte und Titel und Medaillen sammelte. Vor knapp einem Jahr hat der Fixstern seinen Rücktritt erklärt, freilich nicht ganz so überraschend wie im Fall Neuner. Wieder wurde dem Frauen-Biathlon in Deutschland eine düstere Zukunft prophezeit, eine sehr düstere.

Das gefiel den verbliebenen Biathlon-Ladys um Denise Herrmannn - immerhin Weltmeisterin! - natürlich nicht. Noch schlimmer waren (und sind) die dauernden Fragen, wie es denn so sei ohne die Laura, wie sehr die jetzt fehle, wie schlimm das jetzt ist. Auf solche Fragen reagierten die Damen zunehmend genervt, sahen Dahlmeiers Rücktritt doch als Chance, endlich aus dem Schatten der Ausnahmekönnerin zu treten. Sie wollten es allen zeigen...

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum zweiten Platz von Denise Herrmann Die Bilder zum zweiten Platz von Denise Herrmann beim Sprintrennen beim Biathlon-Weltcup in Oberhof am 09. Januar 2020. © dpa

Anzeige

Das ging erst mal gründlich schief. Der Weltcup-Auftakt in Östersund – bescheiden. Station zwei in Hochfilzen – desaströs. Denise Herrmann war als 41. beste Deutsche, der Wettbewerb ging als das schlechteste Weltcup-Rennen deutscher Biathletinnen überhaupt in die Geschichte ein. Und der 12. Rang der Staffel war die schwächste Platzierung ever. Alles kam schlimmer als die schlimmsten Prognosen.

In Annecy kurz vor Weihnachten fingen sich die DSV-Mädels etwas, doch sie wussten ganz genau: Der echte Lackmustest, die wirkliche Bewährungsprobe würde Oberhof sein. Denn für viele beginnt die Saison mit dem ersten Weltcup des neuen Jahres, dem Heimweltcup, erst so richtig. Dort stehen sie so im Fokus wie in keinem der Orte zuvor. Wie ernst die Lage war, beweist folgende Episode: Die im Weihnachtsland Erzgebirge aufgewachsene und der Region überaus verbundene Denise Herrmann verzichtete auf Weihnachten daheim, verbrachte die Feiertage mit ihrem Freund Thomas Wick im schweizerischen Davos. Mit Langlauftraining, ein Gewehr hat sie nicht angeschaut. Eine Pyramide hatte sie freilich dabei.

Nun Showdown in Oberhof also. Erstes Handicap: Franziska Preuß, neben Herrmann einzige Hoffnungsträgerin auf einen Podestplatz, musste wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung absagen. Zweites (vermeintliches) Handicap: Gestern wieder typisches Oberhof-Wetter, mit wechselndem Wind, anfangs Nieselregen, Nebel, eklig halt.

Doch solche Bedingungen liebt Denise Herrmann. „Bei Sonnenschein kann es jeder“, meint die Sächsin. Endlich mit gutem Material unterwegs zeigt sie in der Loipe alte Stärke, leistet sich nur einen Schießfehler und beweist danach Nervenstärke. Denn vor dem allerletzten Schuss im Stehendanschlag lässt sie sich ungewöhnlich viel Zeit. „Ich wusste, einen weiteren Fehler kann ich mir nicht leisten.“ Sie leistet sich keinen Fehler und läuft eine bärenstarke Schlussrunde. Siegerin Marte Olsbu Roiseland im Gegensatz zu Herrmann halt nicht in die Strafrunde.

Den einen Schießfehler nimmt Denise Herrmann nicht tragisch. Podestplatz ist Podestplatz, „und das ist halt was anderes als ein fünfter oder sechster Rang, der eigentlich auch sehr gut ist“. In der Pressekonferenz sagt sie noch: „Das ist ein guter Tag für mich. Und ja, das war schon ein Befreiungsschlag heute.“