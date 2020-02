Doping-Razzia bei Biathlon-Weltmeister Alexander Loginow: Polizei "schlug die Türen ein"

Der russische Sprint-Weltmeister Alexander Loginow ist am Rande der Biathlon-Weltmeisterschaften in Antholz von der italienischen Polizei verhört worden. Die Staatsanwaltschaft Bozen bestätigte am Samstag, dass eine Sondereinheit der Polizei das Hotelzimmer Loginows durchsucht und Material beschlagnahmt habe. Genauere Angaben machte sie aber nicht. Die Durchsuchung sei durch den Artikel 586 des Strafgesetzbuches - Verwendung oder Verabreichung von Dopingmitteln - abgedeckt.