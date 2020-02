Magdalena Neuner über Biathlon-WM in Antholz: "Schon ein cooles Gefühl"

Am Donnerstag beginnt mit dem Wettbewerb in der Mixed-Staffel die Biathlon-WM im Südtiroler Antholz. Mit dabei sein wird dann auch Magdalena Neuner – 13 Jahre nachdem sie an selber Stelle als 19-Jährige die Biathlon-Welt mit drei WM-Titeln im Sturm erobert hat. In diesem Jahr ist die inzwischen 33-Jährige als TV-Expertin für die ARD-Sportschau im Einsatz. Vorher erzählt sie, wie sie sich an ihren Coup in Antholz 2007 erinnert und wie der Dreifach-Erfolg ihr Leben verändert hat.