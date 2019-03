Biathlon-WM: Deutsche Herren im Sprint ohne Medaille - Norweger Bö siegt

Die deutschen Biathlon-Männer sind bei der Weltmeisterschaft in Östersund in ihrem ersten Einzelrennen ohne Medaille geblieben. Im Sprint über zehn Kilometer lief am Samstag Erik Lesser als bester der fünf deutschen Skijäger auf Rang acht. Fehlerfrei hatte der Thüringer am Ende 44,7 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Norweger Johannes Thingnes Bö.