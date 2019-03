Biathlon-WM in Östersund: Fragen und Antworten zu Laura Dahlmeier, den TV-Zeiten und Co.

Wieder einmal ruhen die großen Hoffnungen auf Laura Dahlmeier. Wenn am Donnerstag die Biathlon-WM mit der Mixedstaffel (16.15 Uhr, ARD und Eurosport) im schwedischen Östersund beginnt, ist es vor allem die 25-Jährige, von der Medaillen erwartet werden. Doch Dahlmeier, die lange in der Saison aufgrund von Krankheiten fehlte, bremst die Erwartungen. „Es ist nach wie vor so, dass nicht jeder Tag gut ist“, sagt sie skeptisch. Aber was machen die anderen Deutschen? Wer sind die Favoriten? Und wer zeigt die WM? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Biathlon-WM.

Warum findet die WM so spät statt?

Die großen Verbände FIS (Ski) und IBU (Biathlon) haben sich auf das Optimum geeinigt: Erst im Februar die alpine WM in Are, dann die nordische WM in Seefeld und nun abschließend die Biathlon-WM in Östersund – bedeutet sechs Wochen Weltmeisterschaften in den attraktivsten Wintersportdisziplinen am Stück. Die TV-Sender haben sechs Wochen Quotengarantie. Mit der Biathlon-WM Mitte März in Mittelschweden geht der Verband kein Risiko ein. Es liegt genug Schnee.

Gibt es neue Wettbewerbe?

Ja. Erstmals steht die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Im Weltcup fand der Wettbewerb erstmals im Winter 2015 in Nove Mesto statt. Anders als bei der Mixedstaffel bilden nur eine Frau und ein Mann pro Nation eine Mannschaft. Die Frauen absolvieren vier Runden zu je 1,5 Kilometer, die Männer fünf Runden, geschossen wird jeweils viermal.

Wie stehen die deutschen Medaillenchancen?

Sehr gut. Bei den Männern gilt trotz des Fehlens von Simon Schempp weiterhin: Jeder ist zu einem Podestplatz fähig, einer kommt meist durch. Bei den letzten Weltcups in Nordamerika hat auch die sogenannte zweite Reihe mit Roman Rees und Johannes Kühn überzeugt. Und sah es Anfang der Saison bei den Frauen noch so aus, als würde ohne Laura Dahlmeier gar nichts gehen, hat sich auch das geändert. Denise Herrmann und Franziska Hildebrand schafften es aufs Podest. Der Formaufbau stimmt also.

Was ist Laura Dahlmeier ­zuzutrauen?

Viel. Die Doppelolympiasiegerin ist eine Meisterin darin, sich genau auf den Saisonhöhepunkt zu kon­zen­trie­ren und dann die beste Form zu haben – auch wenn sie selbst die Erwartungen dämpft. Dennoch: Sie hatte bewusst auf einige Weltcupstarts verzichtet. Dahlmeier weiß genau, was sie sich und ihrem Körper zumuten kann. Der Erfolg wird ihrer Strategie recht geben.

Wer sind die größten ­Favoriten?

Bei den Männern ist Norwegens Johannes Thingnes Bö der zu schlagende Mann. Die große Frage ist, ob Martin Fourcade, der Dominator der letzten Jahre, seine Krise überwunden hat und ernsthaft Paroli bieten kann. Dahinter gibt es mehr als ein Dutzend Läufer, die aufs Podest laufen können. Bei den Frauen ist das Feld offen. Die Italienerinnen waren in diesem Winter sehr stark, dazu die Norwegerinnen, Französinnen, Russinnen – und natürlich Dahlmeier und Co. Spannung ist jedenfalls garantiert.

Wie viele deutsche Medaillen sind möglich?

Im Prinzip kann in jedem Rennen ein DSV-Starter den Sprung aufs Siegerpodest schaffen. Das wäre fast das Optimum, was im Sport selten möglich ist. Deshalb: Eine Medaille in jedem Teamwettbewerb sollte drin sein, dazu je zwei in den Einzelwettbewerben bei Männern und Frauen. Das würde acht Medaillen machen, darunter könnten zwei goldene sein.

Wer überträgt?

Im Free-TV werden alle Rennen in der ARD, im ZDF und bei Eurosport übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Biathlon-WM wie schon in den Jahren zuvor auf. Die ARD überträgt vom 7. bis 10. März, danach übernimmt das ZDF.

